因應武漢肺炎疫情 白宮請國會撥款逾700億

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（法新社華盛頓24日電） 美國媒體今天報導，白宮打算投入25億美元（約新台幣768億元）預算，以抗快速蔓延的武漢肺炎疫情。

白宮表示，這筆錢將用於療法、疫苗研發，以及儲備口罩之類的個人防疫用品。

川普政府請求國會撥出25億美元抗疫，其中15億美元是新預算，其餘來自國會早已編列的經費，例如尚未使用的伊波拉（Ebola）病毒抗疫經費。川普政府請國會批准將那筆錢重新調配給武漢肺炎抗疫項目。

眾議院撥款委員會（House Appropriations Committee）民主黨籍主席羅伊（Nita Lowey）在聲明中表示，川普政府的經費要求「遠遠不足以保護美國人民免受致命冠狀病毒疫情影響」。

聲明說：「儘管國會和公共衛生界多次緊急警告，川普政府花了好幾周才請求撥出這些緊急資金。他們現在的回應作法是在挖東牆補西牆，挪用國會已指定撥給其他重要公衛優先事務的經費，令人深感不安。更糟糕的是，他們的整體要求仍然未達政府全面有效因應所需的程度。」

「民主黨眾議員將迅速行動，制定一套健全的方案，在不讓政府竊取其他必要計畫資金的情況下，全力因應這個全球緊急事件。」

© 2020 AFP