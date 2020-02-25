旅遊業巨擘Expedia組織瘦身 擬全球裁員3千人

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（法新社華盛頓24日電） 美國媒體今天報導，線上旅遊公司Expedia形容2019年營運成果「令人失望」後，將大砍全球3000個職位，佔總員工數12%左右。

根據一封寄給員工的電子郵件，Expedia表示，公司認定先前追求成長的方式「不良且無章法」，隨後作出裁員決定。

Expedia經營的網站包括Expedia.com、Hotels.com、Hotwire、Travelocity、Cheaptickets、Egencia與CarRentals.com等。

Expedia董事長狄勒（Barry Diller）對「西雅圖時報」（The Seattle Times）發布聲明表示：「我有信心，藉這些困難變革來精簡我們的事業並釐清焦點後，我們的團隊能回頭從事對於我們、客戶與夥伴而言，最有意義的計畫和重點項目。」

狄勒在13日的財報電話會議中以「臃腫」來形容公司組織。他並表示，很多員工不曉得自己上班日該做什麼事。

狄勒也說，他的目標是2020年節省3億至5億美元。

Expedia 2019年營收成長8%、凈利增長4%，每股盈餘（EPS）也成長6%。但公司高層透露，去年最後一季凈利下滑4%，每股盈餘減少1%。

截至去年12月底，Expedia全球員工總數共2萬5400人，這波人事精簡將裁掉約12%人力。

© 2020 AFP