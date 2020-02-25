為新紀錄片現身柏林影展 希拉蕊批川普是民主危機

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（法新社柏林24日電） 美國美總統川普今天成為前國務卿希拉蕊・柯林頓口中「民主危機」（danger to democracy）。另外，希拉蕊也為自己在紀錄片中嚴厲批評前競爭對手、目前在民主黨初選聲勢領先的桑德斯一事提出辯護。

希拉蕊（Hillary Clinton）警告，俄羅斯將再試圖影響美國2020年總統大選，還說自己會支持任何出馬挑戰川普的候選人。

她在柏林影展（Berlin Film Festival）告訴記者：「我會支持我們政黨提名的人，因為我認為，我國現任總統顯然已對我們的民主和未來構成危機。」柏林影展播映一部關於希拉蕊人生的新紀錄片。

截至目前，希拉蕊仍拒絕替任何特定參選人背書，說她要把一切「留給選民（決定）」。

希拉蕊在紀錄片中把桑德斯（Bernie Sanders）批得體無完膚，除了看不慣他的競選手法，還說他是沒能力的聯邦參議員，一事無成，沒人喜歡他，刻薄言論成為媒體焦點。桑德斯昨天在內華達州初選拿下關鍵勝利，而在今年民主黨總統提名戰取得領先優勢。

希拉蕊在4段系列紀錄片中說：「沒有人喜歡他，沒有人想跟他共事，他一事無成，是職業政客。」

她今天為這番言論辯護時說：「政治是一項近身肉搏的運動，人們什麼話都會說，他們肯定也是講了各種與我相關的事情。」

© 2020 AFP