爆發更多武漢肺炎群聚感染 歐盟：風險為中至高度

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（法新社布魯塞爾24日電） 義大利北部21日爆出首例武漢肺炎境內感染，短短幾天內案例不斷翻倍，歐盟衛生官員今天召開會議後發表聲明說，他們預見發生更多這類情事的風險為「中度至高度」。

歐盟衛生安全委員會（Health Security Committee）的警告與世界衛生組織（WHO）所言相呼應，世衛說，世界各國應為「潛在的大流行」做好準備。

此外，這個歐盟委員會說，目前沒有根據顯示有必要在申根區重新實施邊境管制。

歐盟衛生安全委員會說，官員在會中討論義大利疫情最新發展。義國北部迄今已傳出超過200起確診病例和第5起死亡病例。

義大利代表提到，法國敦促從義國北部疫區返國的僑民在家自主隔離兩周。義大利稍後也向委員會更新境內滑雪勝地的狀況。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）所做的風險評估報告提到，「引發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）的病毒能快速傳播」，而義大利衛生當局原先認定的「零號病人」已被排除，目前仍找不出感染源。

報告還說，「在傳染力和偵測不足方面存在極大的不確定性，尤其是輕度或無癥狀病例。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP