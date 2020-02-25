研究:PM 2.5肆虐中國與南亞

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（法新社巴黎25日電） 研究人員今天發布報告指出，全球200座最受致命污染微粒衝擊的城市，有近9成位於中國和印度，其餘則集中在巴基斯坦與印尼等地。

據IQAir Group與環保團體「綠色和平」（Greenpeace）聯合公布的2019全球空氣品質報告（2019 World Air Quality Report），孟加拉是PM2.5污染最嚴重的國家，接着是巴基斯坦、蒙古、阿富汗和印度；中國排名11。

2019年，1000萬人以上的巨型都市中，PM2.5污染最嚴重的是印度首都新德里，其次依序為巴基斯坦的拉合爾（Lahore）、孟加拉首都達卡（Dhaka）、印度加爾各答（Kolkata）、中國臨沂和天津、印尼雅加達、中國武漢。

這份報告是根據全球近5000座城市的數據得來。

世界衛生組織指出，全世界約700萬人早死，而其中多數是因PM2.5造成的空氣污染導致。

污染微粒小到足以透過呼吸系統進入血液，造成氣喘、肺癌與心臟疾病。

2018與2019年中國都市PM2.5平均濃度減少20%，但去年全球200座最污染的城市中，中國城市仍佔了117座。

© 2020 AFP