美NASA非裔女數學家強生辭世 享壽101歲

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（法新社華盛頓24日電） 曾參與NASA多項航太計畫的美國非裔女數學家凱薩琳．強生今天辭世，享嵩壽101歲。身為NASA開創性的非裔科學家，她的故事被改編成電影「關鍵少數」。

藉由強生（Katherine Johnson）的計算，人類成功在1969年首次登陸月球，但直到2016年講述3名非裔女性在美國國家航空暨太空總署（NASA）工作的電影「關鍵少數」（Hidden Figures）之前，她的故事鮮為人知。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）說：「她是美國英雄，她開創歷史的傳奇故事將永垂不朽。」布萊登斯坦讚譽她的勇氣，還說若沒有強生，就達不成諸多里程碑。

法新社報導，太空人謝巴德（Alan Shepard）1961成為第一位進入太空的美國人，當年這趟任務的亞軌道參數，就是強生和一名同事所計算，兩人也是首先計算這項參數的科學家。

隨後她繼續發揮數學天賦，幫忙算出阿波羅11號登月任務的飛行軌道，讓阿姆斯壯（Neil Armstrong）和奧德林（Buzz Aldrin）得以在1969年7月首次登月。

前美國總統歐巴馬（Barack Obama）於2015年任內時頒發平民最高榮譽的總統自由獎章（Presidential Medal of Freedom）給強生。

「關鍵少數」2017年獲奧斯卡提名，強生當時以98歲高齡登台出席典禮時，獲得台下觀眾起立熱烈鼓掌。

© 2020 AFP