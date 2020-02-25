蘇聯最後一位元帥雅佐夫辭世 享壽95歲

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（法新社莫斯科25日電） 數家通訊社報導，最後一位蘇聯元帥雅佐夫（Dmitry Yazov）已經辭世，享耆壽95歲。雅佐夫曾參與1991年意圖推翻蘇聯領導人戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）的政變。

根據媒體刊登的俄羅斯國防部聲明，雅佐夫歷經「長期嚴重病痛」後，已於莫斯科辭世。

雅佐夫在1987至1991年擔任蘇聯國防部長，於1990年晉陞元帥。他曾參與1991年8月的政變，意圖推翻戈巴契夫。

這場政變以失敗告終，3天後主導者紛紛落網，但推翻戈巴契夫的計畫仍預示蘇聯即將垮台，蘇聯最終在1991年12月解體。

雅佐夫1993年從獄中獲釋，隔年他參與失敗政變的罪名便得到赦免。在他離世後，當年政變領袖只剩下時任蘇聯共產黨中央委員會成員巴克拉諾夫（Oleg Baklanov）還在世。

雅佐夫生前另被控於1991年立陶宛起義反抗蘇聯統治時，犯下戰爭罪。立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）一處法院去年對他進行缺席判決。

但雅佐夫在俄國依然受人尊敬，俄國防長蕭依古（Sergei Shoigu）4日才頒發「祖國功勳」（For Merit to the Fatherland）勳章給雅佐夫。

俄國總統蒲亭也曾於2004和2014年，分別頒發「榮譽勳章」（Order of Honor）和「亞歷山大．涅夫斯基勳章」（Order Alexander Nevsky）給他。

© 2020 AFP