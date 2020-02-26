伊朗核協議締約國維也納開會 共商協議存續

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（法新社維也納26日電） 搖搖欲墜的伊朗核協議締約國今天將在奧地利首都維也納碰頭，商討如何維繫2015年與德黑蘭當局簽署的這項協議。在此之前，英國、法國和德國已啟動爭端解決機制。

美國2018年宣布退出，重新開始對伊朗實施嚴厲的經濟制裁後，伊朗核協議危如累卵，其餘各方如今正試圖挽救這項具有里程碑意義的協議。

伊朗採取一連串行動，抗議美國撕毀核協議後，歐洲締約國希望說服德黑蘭當局繼續遵守限制伊朗核子計畫的協議。

今天這場會議將由歐盟對外事務部秘書長施密特（Helga Schmid）主持。

俄羅斯駐維也納大使館引述俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的話推文說：「儘管不是100%，但這是在為時已晚前阻止情勢升溫的機會。」

德黑蘭1月初宣布，伊朗將不再遵守濃縮鈾離心機數量限制。

這是美國退出核協議後，伊朗第5度縮減對核協議的承諾，促使德國、英國和法國於1月14日啟動爭端解決機制。

一名外交官匿名表示，解決這項爭端沒有時程表，還說「我們離取得成果還有很長一段路要走」。

這名外交官說，大家都希望挽救正式名稱為「聯合全面行動方案」（JCPOA）的伊朗核協議，國際原子能總署（IAEA）的監督人員就能繼續在伊朗執行任務。

© 2020 AFP