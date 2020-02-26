全球武漢肺炎新增確診超越中國 世衛：令人擔憂

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（法新社日內瓦26日電） 世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天指出，中國以外全球各國單日新增的武漢肺炎確診病例總數，已超越中國單日新增確診人數。他表示，這樣的情況令人十分擔憂。

根據世衛組織提供的資料，中國昨天新增411例確診，全球其他國家合計則新增427例確診。

根據譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦對外交官員講話的文字稿，他表示：「中國以外其他國家昨天通報的新增確診數總，首度超越中國新增人數。」

義大利、伊朗和南韓的武漢肺炎確診案例激增後，全球各國政府紛紛趕忙採取行動防止疫情擴散。

譚德塞說，若干國家「確診病例暴增」，「令人深感憂慮」。他並宣布，世衛組織的團隊本周末將前往伊朗，以評估當地疫情。

儘管中國的武漢肺炎新增確診和死亡人數都在減少，但中國疫情仍比其他國家嚴重許多。譚塞德說，截至今天上午，中國武漢肺炎確診累計達7萬8190例，其中2718例死亡。其他37個國家合計則僅2790確診，44例死亡。

然而，世衛組織先前曾表示，中國的武漢肺炎疫情已在2月2日達到頂峰，此後患者持續減少。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP