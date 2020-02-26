各國加強篩檢武漢肺炎 逾半感染者仍成漏網之魚

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（法新社巴黎26日電） 根據最新研究，全球避免武漢肺炎快速擴散的檢疫措施有可能失敗。研究人員指出，對搭機旅客實施檢疫措施，即使是在最佳情況下，仍有超過半數感染者會成為漏網之魚。

法新社報導，自中國上月傳出2019年冠狀病毒疾病（武漢肺炎）疫情以來，全球確診感染人數已超過8萬人。各國紛紛把監測旅客體溫和發放問卷當作重要因應措施，即便如此，世界衛生組織（WHO）今天仍表示，中國境外新增病例數已首度超越中國境內。

美國與英國研究人員近期以新型病毒的行為模式與潛伏期最新數據作基礎，使用電腦模型來預測檢疫效果。

研究人員基於2015年的類似研究發現，漏掉許多病例是無可避免的事。他們呼籲各國重新思考應該如何對旅客實施檢疫。

報告第一作者、美國芝加哥大學（University of Chicago）博士後研究人員高斯迪克（Katelyn Gostic）告訴法新社：「若有人不知道自己曾暴露（在病毒環境下），又尚未出現癥狀，基本上他們就不會被偵測到。」

「據我們估計，平均來說，檢疫措施會漏掉約2/3已感染的旅客。」

高斯迪克強調，會有漏網之魚並非人為疏失，而是病毒行為模式導致這種情況無法避免。

研究成果刊登在國際期刊eLife。

© 2020 AFP