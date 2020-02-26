業務協助自殺入罪 德國憲法法院判違憲

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（法新社法蘭克福26日電） 德國聯邦憲法法院今天判決，2015年頒布的禁止業務協助自殺法律違憲，理由是這條法律剝奪末期病患「自行決定死亡的權利」。

德國憲法法院法官福斯庫勒（Andreas Vosskuhle）表示，違憲法律剝奪的權利，包括「結束個人生命的自由，和尋求相關協助的自由」。

這對於提出違憲案的德國末期病患、醫師與協助自殺機構，今天的判決是一大勝利。他們抱怨現有法律過度干涉。

德國在2015年新增刑法第217條，規定任何人若提供他人協助自殺的專業服務，不論是否收受酬勞，都會受到懲罰。違反此法的專業人員可能面臨罰款，以及最長3年有期徒刑。

這項條文主旨在於禁止專門支持想自殺病患的社團，卻同時也讓醫護人員開立終結性命藥物會被起訴。

此條文導致部分德國病患轉而尋求家人或摯愛協助，有些人還從國外取得終結性命藥物。

憲法法院今天的裁決，在人口快速老化的德國備受關注。目前德國天主教與新教教會影響力依然龐大，然而民調顯示，有愈來愈多民眾支持醫師輔助自殺。

但不只天主教會反對修改第217條，德國醫學會（German Medical Association）也反對合法化醫師輔助自殺。

德國醫學會前會長蒙哥馬利（Frank Ulrich Montgomery）去年警告，如果准許醫師開立終結性命的雞尾酒藥物，可能會進一步使安樂死（euthanasia）合法化，也就是醫師採取注射致命藥物等方式，主動終結病患性命。

© 2020 AFP