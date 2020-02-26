武漢肺炎全球蔓延 亞股全面收跌

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港26日電） 武漢肺炎疫情全球蔓延，世界衛生組織（WHO）官員警告，有些國家還沒做好控制疫情準備。市場憂心疫情對全球經濟造成衝擊，亞股今天全面收低。

美國衛生官員表示，2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）恐在美國擴散，華爾街股市三大指數昨天聞訊挫低，跌幅3%左右；亞股今天接棒走跌。

隨着更多國家出現武漢肺炎確診病例，加上義大利、奧地利和西班牙等國傳出封城或封鎖飯店消息，投資人益發憂心武漢肺炎疫情將對全球經濟造成衝擊。

目前全球武漢肺炎感染人數逼近8萬，死亡人數超過2700人。而疫情發源地中國的新增病例速度則趨緩。

曾率國際專家團隊赴中國考察的世界衛生組織（WHO）助理秘書長艾沃德（Bruce Aylward），在日內瓦稱讚中國採取積極的隔離和防疫措施。但他告訴媒體，其他國家「根本沒準備好」因應疫情爆發。

艾沃德表示，各國應儘快「準備好因應可能爆發大流行」。這個詞指的是疫情在全球普遍擴散。

東京和上海股市昨天雙雙重挫超過3%，今天收盤跌幅皆收斂至0.8%。香港股市也收挫0.7%。

雪梨股市則收跌逾2%。首爾、新加坡和威靈頓股市收盤跌幅都超過1%。馬尼拉股市昨天適逢國定假日休市，今天開市補跌，收盤重挫近4%。

歐洲股市今天開盤延續前4個交易日的跌勢，歐股三大指數跌幅超過1%，倫敦股市FTSE 100指數最新報跌1.88%，巴黎股市CAC 40指數最新報挫2.45%，法蘭克福DAX 30指數最新報跌2.96%。

© 2020 AFP