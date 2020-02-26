武漢肺炎風險增加 美國預期早晚出現社區傳播

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（法新社華盛頓25日電） 美國衛生當局今天表示，預期引發武漢肺炎的新型冠狀病毒最終會在美國擴散，呼籲地方政府、企業、學校擬定計畫，例如取消大型集會或改采遠距工作及教學模式。

官員也擔心疫情對美國藥物供應鏈安全造成威脅，因為很大一部分用於製造藥物的原料產自中國，也就是俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）最初爆發的地方。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）高階官員梅森尼爾（Nancy Messonnier）在簡報中說：「到最後，我們預期國內會出現社區傳播。」

她表示：「這已經不是會不會發生的問題，而是到底什麼時候發生、國內有多少人會出現重症的問題。」

梅森尼爾這番話等同告知美國大眾，疫情威脅程度提升。武漢肺炎此際已在中國之外的好幾個國家生根，包括伊朗、義大利、日本、新加坡、南韓、台灣及泰國等，群眾正擔憂疫情廣泛流行。

武漢肺炎已造成超過2600人死亡、約8萬人確診，絕大多數在中國；美國目前則有57起確診病例。

由於至今沒有針對這種新型冠狀病毒的疫苗或任何治療形式，美國當局采非藥物措施來防疫。

梅森尼爾表示，學校可以把學生分散成小團體，或於疫情嚴重時關閉學校，使用以網路為基礎的遠程教學；至於成人，企業可用視訊或電話會議取代親自出席會議，並增加遠程工作的選項；從更大規模來說，各城市可能必須取消大型集會。

在醫院，則可能要推遲選擇性的醫療程序，並增加電話問診的選項。

在另一場簡報中，美國食品暨藥物管理局（FDA）局長哈恩（Stephen Hahn）坦承清楚了解疫情很可能影響醫療產品供應鏈，包括在美國可能的供貨中斷或重要醫療產品缺貨。

哈恩表示，美國食品暨藥物管理局正聯繫數百家制藥商以搜集有關供應鏈的資訊，但「很重要的是要知道，就美國食品暨藥物管理局目前所知，沒有任何醫療產品短缺的情況」。（譯者：曾依璇/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP