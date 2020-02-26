無故消失多年 黛菲自曝慘遭強暴下藥

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦25日電） 威爾斯靈魂歌姬黛菲從樂壇銷聲匿跡多年後，今天在社群媒體上公開解釋原因。她表示自己慘遭「強暴、下藥和囚禁一段時日」，但未說明事發地點和時間。

現年35歲的黛菲（Duffy）在Instagram（IG）貼文寫道，她現在狀況還好且安全，但她花了一段時間才從磨難中復原。

黛菲2008年推出單曲「Mercy」暨首張專輯「菲比尋常」（Rockferry）大放異彩，隔年更以此專輯拿下一座葛萊美獎（Grammy Awards）與全英音樂獎（Brit Awards）的3個獎項。但2010年推出第2張較不成功的專輯後，黛菲大致上就淡出鎂光燈焦點。

2013年紐約舉行法國名歌手愛迪琵雅芙（Edith Piaf）紀念音樂會時，黛菲曾出席演出。黛菲也曾在2015年英國犯罪電影「黑幫傳奇」（Legend）出演一個小角色。此後她便鮮少露面或傳出消息。

黛菲在IG寫道：「你們之中有很多人想知道我發生什麼事，我消失後跑去哪兒，又為何消失。」

「請相信我我現在還好且安全。事實上，我被強暴、下藥、囚禁一段時日。當然，我活下來了。復原需要時間。」

黛菲未說明囚禁她的人是誰以及事發時間，但她表示未來幾周內會貼出一段錄音訪問，裡面她會就一切問題提供答案。

黛菲並提到：「你們想知道我為何沒選擇用我的歌聲來表達痛苦嗎？我不希望向全世界展現我眼裡的悲傷。我問過自己如果心碎了，怎麼能發自內心唱歌？而我的心慢慢復原了。」（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP