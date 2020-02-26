男高音多明哥涉性騷擾案 美工會指控調情性挑逗

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（法新社馬德里25日電） 世界三大男高音之一的多明哥（Placido Domingo）面臨多項性騷擾指控，他25日為造成的「傷害」向控告者道歉。美國工會調查發現，多明哥涉及調情、性挑逗等「不當行為」。

多明哥是20世紀最着名的男高音之一，但後來改唱男中音。他今年79歲，曾在全球一些最負盛名的歌劇院擔任總監及指揮家。至少有20名女性指控多明哥對她們強吻、撫摸或伸鹹豬手。

多明哥今天發表聲明致歉，「我誠心為自己對她們造成的傷害感到抱歉。我為自身行為承擔全部責任」。

美國音樂藝術家工會（AGMA）發布聲明表示，內部調查「斷定，多明哥先生事實上在工作場所內外，進行調情、性挑逗等不當行為」。

這個涵蓋歌劇、合唱和舞蹈的工會說，許多目擊者擔心在行業內遭到報復，這是他們沒有早點出面的原因。

工會理事會「接受報告調查結果，並將採取適當行動」。

工會表示，全面調查仍將在內部進行。不過，幾小時後，紐約時報（New York Times）報導指出，調查報告外泄，導致美國音樂藝術家工會和多明哥的私下協議破局。雙方原本協議，工會有限度揭露調查結果。

紐約時報說，多明哥計畫向工會支付50萬美元（約新台幣1518萬元），換取保有隱私。

紐約時報引述工會領袖發給工會理事會的電子郵件報導指出，多明哥法律團隊以「公然違反保密條款」為由，放棄了協議。

多明哥發言人塞茨爾（Nancy Seltzer）告訴法新社：「我們正在工會討論如何向前邁進」。法新社也詢問工會有關紐約時報的報導，但沒有獲得立即回應。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP