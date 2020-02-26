英俄激烈交鋒後 聯合國批准延長制裁葉門

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（法新社紐約聯合國總部26日電） 聯合國安全理事會今天拍板，把對葉門祭出的制裁措施再延長一年。談判期間英國與俄羅斯激烈角力，莫斯科甚至撂下狠話，揚言只要提到或影射伊朗，將動用否決權。

最後有13個成員國通過倫敦草擬的制裁決議案，俄羅斯與中國棄權。

這項制裁計畫本來今天到期，現在效期延至2021年2月，持續授權聯合國專家團監督2015年武器禁運令，並延長對制裁目標的資產凍結和旅遊限制令。

葉門制裁會談一周來沒有碰到太多明顯困難，但昨天情況急轉直下，莫斯科當局突然表明無法支持倫敦草擬的內容。據多位外交官的說法，俄羅斯揚言動用否決權並提出反制提案。

俄羅斯強烈反對決議案提到伊朗。俄羅斯和伊朗在葉門內戰站在同一陣線，力挺叛軍青年運動（Huthi）對抗有沙烏地阿拉伯為首聯軍撐腰的葉門政府軍。

監督武器禁運的聯合國專家團最近發布報告說，青年運動自2019年起握有新武器，包括無人機與巡弋飛彈，其「技術特徵跟在伊朗製造的武器雷同」。

然而，報告沒有說明這批新武器是否是由伊朗政府直接送交給青年運動，伊朗則是一再矢口否認運送武器。

非政府組織說，葉門衝突奪走數萬條人命，其中大多數是平民百姓。聯合國說，葉門戰爭已引發全球最嚴峻的人道危機。

© 2020 AFP