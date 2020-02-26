華爾街日報記者滯留武漢 中國准續留但不得報導

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（法新社北京26日電） 美國「華爾街日報」一篇評論文章惹怒中國北京，所屬3名記者遭驅逐出境，而其中一人鄧超目前仍滯留武漢。北京當局表示，基於人道理由准許她續留武漢，但不得作採訪和報導。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）3日刊登「中國是真正的東亞病夫」評論文章，北京認為標題具有種族歧視意味，上周吊銷這3人的記者證並下令驅逐出境，但此文並非這3名記者所寫。

這3名記者分別是美籍的北京分社副社長李肇華（Josh Chin）、鄧超（Chao Deng）以及澳洲籍的溫友正（Philip Wen）。

其中兩人已於24日飛離北京，但鄧超一直在武漢作報導。武漢實施檢疫隔離已有一個多月，1100萬居民大多在家隔離。

中國外交部發言人趙立堅表示，鄧超目前不會被驅逐出境，但她在中國期間不準作報導。

趙立堅說：「基於人道理由，我們將允許她繼續留在武漢，但不能採訪…一旦疫情結束，我們將批准她儘快出境。」

駐華外國記者協會（Foreign Correspondents Club of China, FCCC）稱他們是20多年來首度遭中國驅逐出境的海外記者，雖是如此，當局對外國派駐中國的記者，有時會毫無理由地駁回簽證申請或遲發籤證。

正在印度訪問的美國總統川普在新德里一場記者會中針對此事表示：「這是我不願意見到的事，我認為這不公平。」（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP