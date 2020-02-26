蓬佩奧：川普如期3月拉斯維加斯會東協領袖

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（法新社華盛頓25日電） 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天說，總統川普已經邀請東南亞領袖下月在拉斯維加斯見面。在此之前，川普連續兩年缺席東協峰會，改派較低階官員參加。

蓬佩奧在記者會上被問到是否擔憂武漢肺炎疫情將導致與東南亞國家協會（ASEAN）10個成員國的峰會延期時，他證實會議將如期舉行。

蓬佩奧說：「這場東協峰會仍將召開，我們正在努力籌備…預定在3月第2個周末在拉斯維加斯舉辦。」

外交官員說，川普將參加峰會，會議預計3月12日在拉斯維加斯舉行。

智利去年因為國內發生大規模示威，取消承辦原定11月舉行的亞太經濟合作會議（APEC）高峰會之後，美國開始向東南亞領袖詢問赴美與會的意見。

川普去年缺席在曼谷舉行的東協峰會與東亞高峰會（East Asia Summit），委任國家安全顧問歐布賴恩（Robert O'Brien）代他出席，這是美國在參加東亞峰會上派出的最低階層代表。

當時，大多數的東協領袖都婉拒與歐布賴恩會面，改派階層雷同的資淺官員與會。

在川普派出歐布賴恩出席曼谷峰會前，華府多年來面對中國崛起，努力展現美國對亞洲的承諾。

歐布賴恩當時在曼谷重申，美國主張維持航行自由，並指控中國使用「恫嚇」手段，嚇阻東協國家開發南海資源。

© 2020 AFP