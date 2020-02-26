被控隱匿武漢肺炎疫情 伊朗反指美國散布恐懼

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（法新社德黑蘭26日電） 伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今天指控美國，在致命的武漢肺炎疫情爆發之際藉機散布恐懼，他還反譏美國才疲於應對武漢肺炎，境內甚至有1萬6000人死於流行性感冒。

目前伊朗國內有139起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例，其中19人喪命，連伊朗衛生部副部長哈利奇（Iraj Harirchi）也染病，疫情的致死人數在全球僅次於中國。

在美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）指控伊朗當局隱匿疫情訊息後，隔天羅哈尼在每周例行的內閣會議表示：「我們不應該讓美國在冠狀病毒這件事上加諸一種新病毒，這種病毒被稱為…極度恐懼。」

羅哈尼指出，美國人「自己才疲於應對冠狀病毒，美國有1萬6000人死於流感，但他們卻避而不談。」

伊朗當局已經關閉中小學、大學、文化中心，並停辦運動賽事，此外還部署衛生人員消毒巴士、火車、公共空間。

蓬佩奧昨天指控伊朗隱匿武漢肺炎疫情的真正嚴重程度，他在華盛頓向記者表示：「有消息指出伊朗政權可能隱匿疫情的重要細節，美國對此深表關切。」

羅哈尼則說，伊朗在抗疫上有所斬獲，「看到前往醫院求診的人變少，治療方法也取得進展。」他更矢言，武漢肺炎的死亡病例及確診數必須公開透明。（譯者：陳家倫/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP