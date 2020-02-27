世界智財權組織秘書長選舉 美中公開叫陣

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（法新社日內瓦27日電） 聯合國旗下「世界智慧財產權組織」（WIPO）下周將選新任秘書長，引來中美兩方叫陣。美國對口中「盜版大國」中國參與秘書長競選提出警告後，中國反控美方玩弄「政治遊戲」。

美國白宮貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）日前投書英國「金融時報」（Financial Times），指出世界智慧財產權組織將在3月初改選秘書長，但智財權方面紀錄不佳的「盜版大國」中國將推出候選人，他呼籲各方關注中國布局的野心。

美國駐日內瓦聯合國總部大使布倫博格（Andrew Bremberg）近日接受法新社訪問時也警告，讓北京掌管世界智慧財產權組織將是一個「可怕的錯誤」。

布倫博格表示：「我們要的（秘書長）候選人，是來自擁有智慧財產權保護歷史的國家，而中國沒有這樣的歷史。」對於由中國這樣盛行竊取智慧財產和仿冒的國家來執掌世界智慧財產權組織，他提出警告。

中國則指控美國將下周的選舉變成一場「政治遊戲」。世界智慧財產權組織已由澳洲籍現任秘書長葛里（Francis Gurry）執掌達12年。

中國駐日內瓦聯合國總部大使陳旭26日舉行記者會表示，中國推出的世界智慧財產權組織秘書長候選人王彬穎是「最強有力競爭者」。王彬穎擔任世界智慧財產權組織副秘書長達10年。

陳旭還說：「美國自己沒有候選人，卻通過媒體抹黑、到處遊說、全力施壓，阻撓中國候選人參選，把嚴肅的專業競爭變成政治遊戲。」

目前有6國推出的人選將角逐世界智慧財產權組織秘書長一職，除中國外有哥倫比亞、加納、哈薩克、秘魯和新加坡。

美國並未公開支持任一候選人，但外交消息人士指出，美國一直在背後支持新加坡提名的新加坡智慧財產局（IPOS）局長鄧鴻森。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP