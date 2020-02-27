印度反公民法衝突增至32死 仍有零星暴力事件

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（法新社新德里27日電） 印度首都新德里連日爆發反公民法群眾衝突，截至今天死亡人數增至32人，市區街道布滿暴亂破壞的殘骸。印度警方今天表示，新德里部分地區昨夜還出現零星暴力事件。

連日衝突發生在總人口2000萬的新德里東北部邊緣地區。數以千計印度鎮暴警察和準軍事部隊人員持續在這個地區巡邏，以防止任何大規模衝突爆發。

巴哈杜上師醫院（Guru Teg Bahadur Hospital）主任庫瑪（Sunil Kumar）今天告訴法新社，他們的醫院共登記30人死亡，「死者都有槍傷」。普拉卡希醫院（Lok Nayak Hospital）總醫師也表示，他們的醫院有2人死亡。

這波動亂是印度總理莫迪（Narendra Modi）推行新公民法後引發的最新一輪暴力衝突。莫迪修法行動已在印度掀起連月群眾抗議，並在去年12月演變為死亡衝突。

今天統計的最新死亡人數較昨天增加5人，全都是在24和25日的衝突中受傷。當時印度教和穆斯林的暴力群眾持續相互攻擊，多間房屋、商店、2座清真寺、2所學校、1處輪胎市場和1座加油站遭縱火焚燒，並有超過200人受傷。

德里警方發言人藍大瓦（Mandeep Randhawa）告訴法新社，昨天一整夜「受（衝突）影響地區未傳出任何重大暴力事件。我們接到一些求救電話，警方也立即派員協助」。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）

© 2020 AFP