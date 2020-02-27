日本擬把福島輻射污水排入海 國際原能總署支持

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（法新社東京27日電） 監理國際核能發展的國際原子能總署（IAEA）今天支持日本把福島核電廠污染水排入海洋的計畫。福島核電廠在2011年的311大震災中嚴重受損。

日本有約100萬公噸污染水儲放在福島第一核電廠的水槽中，廠內的反應爐在當年大海嘯肆虐後爐心熔毀。

日本政府小組本月建議把污染水排放到海洋或蒸發掉，但尚未做出最後決定，因為所有解決方案都遭日本部分民眾強烈反對。

國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）在東京對媒體表示，政府小組的兩種方案聽起來都可行。

他說：「當然，該怎麼、何時進行，是日本政府的事。我們尚未完成最後分析，但我現在可以說，我們認為（小組提出的）報告奠基於健全方法及系統性處理方式。」他還表示，兩種選項都「符合全球各地的慣常做法」。

葛羅西說：「其他地方也（把污染水）排入海洋，這不是什麼新鮮事，不算醜聞。」

「但重要的是以無害方式進行，需要有人在排放前、排放中及事後監控，確認一切都沒問題。」

輻射性污水有不同來源，包括核電廠的冷卻水、日復一日滲入廠內的地下水及雨水，須經大規模過濾程序處理。（譯者：曾依璇/核稿：劉學源）

© 2020 AFP