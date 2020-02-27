武漢肺炎衝擊航空業 法航將裁員撙節度難關

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（法新社巴黎27日電） 工會消息人士今天表示，法國航空公司（Air France）至2022年底前預定裁員1500人，大部分是地勤人員，但法航堅稱，與工會代表的協商尚未結束。

法新社報導，工會表示，法航已通知他們，將會避免強制裁員，裁減人員將會來自自然淘汰，主要是諸如人力資源和後勤等支援部門人員。

法航官網表示，2018年總共有將近4萬5000名員工，包括2萬9000名地勤人員、1萬1800名空服員和3800名機師。

根據法新社見到的協商期間法航提交文件，法航將會裁減1510人，從2019年底的員工總數4萬1230人，減至2022年底的3萬9720人。

同期間估計約3800人將會因為退休、死亡、辭職或解僱等自然離職。

法航今天稍早前表示，正採取新措施來降低成本，包括凍結部分人事聘僱，藉此抵消新型冠狀病毒疫情對旅遊業造成的影響。

法航財務總監札特（Steven Zaat）在寫給管理階層的信中表示，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）對航空旅客運輸造成的衝擊力道，「自上周起猛烈增加，不僅前往中國及亞洲的訂位取消，我們整個網絡各個目的地都有取消情況」。

信中提到，好幾個法航的企業客戶已要求員工刪減或取消旅行計畫。

札特要求法航管理階層削減權衡性支出，包括旅行及顧問費，並凍結與營運無直接相關部門的人事聘僱。

此外，法航也將重新檢視技術及設施投資計畫。

© 2020 AFP