武漢肺炎非洲病例少 專家不得其解

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（法新社約翰尼斯堡27日電） 中國境內爆發的武漢肺炎疫情正快速在中國境外蔓延擴散，但世界抗疫能力最脆弱地區之一的撒哈拉以南非洲，武漢肺炎疫情通報卻幾乎空白，專家都想知道為何會如此。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在中國以外的國家迅速擴散，但整個非洲卻只有2例浮出檯面，讓許多衛生專家百思不得其解。

位於塞內加爾首都達卡（Dakar）的巴斯德研究所（Pasteur Institute）所長薩爾（Amadou Alpha Sall）說，大家都在問非洲的確診數為何那麼少，「目前的數據可能是真的，但這很難知道，也許是因為非洲交通沒有那麼易達。」

位於南非德班（Durban）的傳染病研究中心SANTHE負責人恩杜古（Thumbi Ndung'u）說：「我不認為有人知道非洲安然無恙的原因。」他並猜測，可能是非洲往返中國特定地方的人員沒那麼多，或許就是巧合。

難道是非洲隱匿疫情或是未被檢測出來？世界衛生組織非洲應急專家邁可．姚（Michel Yao）說，這樣的情況不太可能，因為偵測與隱匿疫情都需要精心安排。病患若未被檢測出，將會爆發疫情，肯定會被偵測到，因為蔓延擴散速度很快。

是否非洲的熱帶氣候阻擋或殺死了病毒？奈洛比阿迦汗大學（Aga Khan University）附屬醫院的傳染病管控專家亞當（Rodney Adam）說，目前沒有證據顯示氣候會影響病毒傳播。 武漢肺炎目前仍無疫苗或治療藥物，抑制疫情的方法就是偵測和將確診患者隔離，並透過宣傳活動，喚起基層的警覺。

© 2020 AFP