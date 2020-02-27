湖人詹姆斯腹股溝有傷 不打對墊底勇士一戰

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（法新社洛杉磯26日電） 美國職籃NBA西區龍頭洛杉磯湖人，因為有腹股溝傷勢，將不會在接下來對上西區墊底的金州勇士一戰出賽。

湖人一名發言人用該隊的推特（Twitter）帳號發布新聞稿，宣布詹姆斯將缺陣消息，但並未提供其他有關詹姆斯傷勢的細節。

湖人表示：「明天對上勇士的比賽，詹姆斯因為腹股溝酸痛，將不會出賽，左手肘酸痛的戴維斯（Anthony Davis）可能不會下場。」

25日湖人對上紐奧良鵜鶘的比賽，詹姆斯砍下個人本季新高的40分，率湖人118比109獲勝，賽後他並未提及傷勢問題。詹姆斯對決鵜鶘一役打了34分鐘，和他本季平均每場比賽上場34.9分鐘相去不遠。

由於勇士本季迄今只有12勝、戰績全聯盟最差，湖人期盼，即便少了詹姆斯和戴維斯，仍能拿下比賽勝利。

湖人若少了詹姆斯，將是支糟糕的球隊，詹姆斯在2018年12月拉傷腹股溝，缺席了27場比賽，湖人戰績一瀉千里，最後甚至與季後賽無緣。

柯瑞（Stephen Curry）左手骨折、湯普森（Klay Thompson）左膝前十字韌帶斷裂，兩人都高掛免戰牌，勇士在他們缺陣情況下，已經吞下7連敗。

© 2020 AFP