澳洲侏儒童遭霸凌獲千萬捐款 舍迪士尼寧做慈善

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（法新社雪梨27日電） 患有侏儒症的9歲澳洲男孩奎登哭訴在校園遭霸凌的影片於網路瘋傳，奎登後來獲得逾新台幣1400萬元捐款，本是要贊助他去迪士尼樂園，但他選擇將款項捐給慈善團體。

奎登（Quaden Bayles）在影片中哭訴遭受校園霸凌，不停說自己想死，影片上傳網路後，來自世界各地的支持蜂擁而至。

這支影片在網路上有數百萬觀看人次，促使美國喜劇演員布萊德・威廉斯（Brad Williams）在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）上募款，約籌得47萬5000美元（約新台幣1435萬元）。

雖然這筆款項的原意是要讓奎登和他母親去迪士尼樂園玩，但奎登的阿姨告訴澳洲全國原住民族電視台（NITV），捐款將用在慈善團體。

電視台引述她的說法表示：「哪個小孩不想去迪士尼樂園玩，尤其如果經歷過奎登的生活，（一定會想）逃到一個不會讓他想起日常艱難的有趣地方。」

但她表示，奎登的母親說，「讓我們回到真正的問題上」，奎登遭到霸凌，而這個社會中，不管黑人或白人，有多少人因為霸凌而輕生？

奎登的阿姨表示：「我們希望把錢捐給真正需要的社會團體，這些團體知道錢應該用在什麼地方，雖然我們很想去迪士尼樂園玩，但我想我們的社會可以從這筆錢獲益良多。」

澳洲男星休傑克曼（Hugh Jackman）和美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克隊的球星坎特（Enes Kanter）與其他數十萬人一樣，也聲援奎登。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP