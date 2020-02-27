疑接觸義大利人 羅馬尼亞出現武漢肺炎首例

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（法新社布加勒斯特26日電） 羅馬尼亞一名男子今天經檢驗為武漢肺炎確診首例，他上周曾與一名來到羅馬尼亞的義大利人接觸過。此外，義大利確診病例增至400例。

羅馬尼亞衛生部長柯斯塔什（Victor Costache）在記者會中指出：「這名患者目前健康狀況良好，沒有什麼癥狀，他將被轉移至布加勒斯特（Bucharest）的傳染病醫院。」

羅馬尼亞緊急部門官員阿拉法特（Raed Arafat）表示，與這名確診男子住在東南部戈爾吉郡（Gorj）同一住址的其他7人檢測結果皆為陰性，但作為預防措施須將隔離檢疫14天。

一名義大利人曾來訪戈爾吉郡4天後返國，據信是傳染羅馬尼亞首名2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）患者的來源。

新病例持續在歐洲各地出現，許多都與這種致命冠狀病毒在歐陸熱點的義大利北部有關。

數國政府已建議禁止前往義大利，目前義大利確診病例達400起，有12人死亡。

根據世界衛生組織（WHO）統計，武漢肺炎疫情已擴散至34國，導致逾2700人死亡和8萬多人受到感染，其中絕大部分仍僅限中國境內。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP