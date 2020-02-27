美國和塔利班將簽協議 阿富汗仍籠罩不確定性

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（法新社卡達杜哈27日電） 美國與阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）將在29日簽署協議，使得美軍能夠自參與最久的阿富汗戰場退出。按照協議，美國將逐步自阿富汗撤軍，喀布爾和塔利班也將展開談判。

阿富汗歷經長達40年的衝突後，這份協議很可能預告充滿希望的新時代將在阿富汗展開。

然而協議簽署後，後續如何發展，目前仍是未知數。關於塔利班的意圖及阿富汗是否會再次出現政治危機，依舊充滿問號。這些問題都可能令極度貧窮的阿富汗進一步陷入深淵。

華府和塔利班歷經1年多談判後，終於將在卡達首都杜哈（Doha）簽署協議。雙方談判數度因發生攻擊事件而觸礁。

這份協議迄今未公開內容，但外界預料，五角大廈將開始把目前為數1萬2000至1萬3000名美國駐軍自阿富汗撤離。

美方已表示，未來幾個月將先撤軍約8600人，回到接近美國總統川普2016年贏得大選時美國的駐軍人數。

美方下一步撤軍則將取決於塔利班兌現承諾程度，包括是否與阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）展開對話，並達成一份阿富汗內部全面性的停火與和平協議。直到現在塔利班仍不願與甘尼合作，認為他是美國在背後支持的傀儡。

塔利班預料還將保證阿富汗不會再被蓋達組織（Al-Qaeda）或伊斯蘭國（IS）等聖戰團體利用，作為策動外國攻擊的基地。但連一些最親近川普的顧問對這項承諾也抱持高度懷疑。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP