美暢銷作家卡斯勒逝世 享壽88

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（法新社洛杉磯26日電） 家屬今天證實，熱愛水下探險的美國暢銷作家卡斯勒（Clive Cussler）與世長辭，享壽88歲。

卡斯勒一生着作等身，寫過80多本書，主要是節奏快速的動作驚悚小說，像是「撒哈拉」（Sahara）與「打撈鐵達尼號！」（Raise the Titanic!），合計熱銷上千萬本。

法新社報導，卡斯勒的妻子霍瓦特（Janet Horvath）在臉書寫道：「我帶着沉重的心情跟大家說一個令人難過的消息，我的丈夫克萊夫（卡斯勒名）24 日過世了。」

霍瓦特又寫道：「我想感謝你們、他的粉絲還有朋友，給予所有的支持、度過所有美好的時光，還有與他一起從事所有冒險。」

卡斯勒的家屬沒有透露死因，報導說卡斯勒是在亞利桑那州住家過世。

根據卡斯勒官網，他的着作以超過40種語言在100多國出版。許多是與非凡的探險英雄德克彼特（Dirk Pitt）有關，卡斯勒是以他兒子的名字替這位主角取名。跟作家一樣，德克彼特也搜集經典老車並展開海底探險。

在現實生活中，卡斯勒說，他創立的非營利組織「國家水下與海洋組織」（National Underwater and Marine Agency）發現了超過60艘沉船殘骸。

這些船隻殘骸包括救出鐵達尼號生還者的卡柏菲亞號（Carpathia），還有擊沉盧西塔尼亞號（Lusitania ）讓美國進入第一次世界大戰的U型潛艇。

© 2020 AFP