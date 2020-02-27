英歐貿易談判在即 對漁權和規範立場分歧

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（法新社倫敦27日綜合外電報導）英國今天將公布脫離歐洲聯盟之後與歐盟的貿易談判目標，但雙方在談判還沒開始前，就已在規範及漁權問題上立場相左。

歐盟部長級會議2月25日針對談判商定了一致立場，兩天後的今天，英國首相強生（Boris Johnson）政府也將闡明英方的當務之急。談判將在3月2日展開。

英國於今年1月31日正式脫歐，雙方商定在建立新的貿易及安全夥伴關係之前，有一段暫無太大改變的過渡期。

但時間一點一滴流逝，過渡期只到今年12月31日為止，雙方至今在口頭上都不願示弱。

關鍵的障礙在於，歐盟要求英國，若想繼續與歐盟龐大的單一市場進行貨物自由貿易，就應遵守歐盟的規範。

英國當局則表示，不會強迫自己遵從歐盟規範，英國脫歐的要旨就是要確保「經濟及政治獨立」。

此外，歐盟方面希望保有在英國海域的漁權。但儘管歐盟警告，雙方對此若無法達成協議，恐葬送比較全面的貿易談判，英國仍加以拒絕。

去年12月，強生所屬的保守黨在英國下議院選舉中大勝，他當時的主要訴求就是「實現脫歐」（Getting Brexit Done），主張達成比較寬鬆的貿易協議，一如歐盟與加拿大的貿易協議。

但歐盟指出，英國與歐陸的地理位置相近，且身為歐盟會員國50年使英國和歐盟建立了密切的經濟關係，因此英國的情況特殊。

歐盟擔心，若英國決定不再遵守成本高昂的勞動與環保高標準，就可能會對歐盟會員國的企業形成削價競爭。（譯者：曾依璇/核稿：張佑之）

© 2020 AFP