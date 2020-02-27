韓國武漢肺炎疫情核心 新天地教會龐大富裕

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（法新社首爾27日電） 韓國神秘宗教團體新天地教會已成為韓國武漢肺炎疫情核心，在全國近1600起病例中，逾半與該教會信徒有關。新天地教會組織龐大且富裕，還能動員數千信眾舉行平壤式團體表演。

以下是關於新天地教會的介紹：

●「神的聖殿」

新天地教會全名「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」，1984年由現年88歲的李萬熙（Lee Man-hee）所創。

這個宗教團體常被譴責為異端。教會網站則自稱是「神在世上獨一無二的國和聖殿」，並發誓「如蠟燭般犧牲我們的肉體」來順從耶穌旨意。

新天地教會稱李萬熙是耶穌派來的使者，將在末日審判時攜14萬4000人入天國。但因為教徒已超過天國可容納人數，據稱教徒必須彼此競爭並尋求他人入教。

新天地教會派遣成員前往主流新教的集會，暗中招攬信徒。這種作法促使許多教會發布警告，不歡迎新天地信徒。

●第31例患者

新天地教會舉行禮拜時，成員禁止戴眼鏡、項煉與耳環。現場沒有桌子、椅子，成員席地而坐，彼此緊靠祈禱。批評者說，這種作法為病毒散播感染構築理想環境。

武漢肺炎在新天地教會內傳播，始自一名61歲女信徒，也就是韓國第31起病例。

這名婦女2月10日出現發燒癥狀後，又在韓國第4大城大邱出席至少4場教會禮拜，之後才被確診。

●遍布全球

隨着民怨逐日升高，新天地教會終於把21萬2000人的教友名單交給當局，以利調查信徒有無感染癥狀。

但有報導指出，新天地教會曾自稱擁有超過24萬名信徒，令人懷疑教會交給當局的名單是否準確。

新天地教會在韓國有12個支派，被信徒稱為「12個部落」，每個支派都以耶穌門徒命名。

根據教會網站，新天地教會的傳道中心遍布中國、美國等全球15個國家，還有數百名牧師放棄聖職加入他們。

●集體表演

新天地教會在韓國成功到足以動員數千名信眾，在高規格場地辦理集體演出。例如2012年他們就曾在首爾的蠶室奧林匹克主競技場（Jamsil Olympic Stadium）舉行活動。

當時有數百名表演者上演聖經場景與主題，同時還有數千人依序翻動彩頁書，創造出不斷變化的大型圖像背景，場面猶如北韓的團體操表演。

© 2020 AFP