NBA騎士撞翻76人 恩比德左肩扭傷

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（法新社克里夫蘭26日電） 美國職籃NBA克里夫蘭騎士今天以108比94撞翻費城76人，在近5場比賽拿下第4勝。費城76人出師不利，第一節未打完就折損明星賽球星恩比德（Joel Embiid）。

騎士新秀薩克斯頓（Collin Sexton）砍下28分，南斯（Larry Nance）攻下13分與本季新高的15籃板，湯普森（Tristan Thompson）挹注14分。

第一節剩下49秒時，恩比德與騎士中鋒希基奇（Ante Zizic）相撞，導致左肩扭傷。

213公分高的恩比德帶着不快，走上罰球線，出手時露出痛苦的表情，兩罰皆墨。他沒有硬撐，直接走回到更衣室。

第2節恩比德短暫回到板凳區，中場休息時退賽。他預計明天做核磁共振（MRI）檢查，讓醫生評估傷勢嚴重程度。

恩比德是76人最新一名傷兵，明星賽後衛西蒙斯（Ben Simmons）在22日76人以98比119敗給密爾瓦基公鹿的比賽中受傷，下背部有神經問題。

今天稍早，恩比德因為在場上比出不雅手勢，以及在接受電視訪問時說下流的話，遭NBA罰2萬5000美元（約新台幣75萬8941元）。

這些事件是發生在76人24日以129比112擊敗亞特蘭大老鷹的比賽上，恩比德當時飆出生涯新高49分。

米爾頓（Shake Milton）貢獻20分，柯爾克瑪茲（Furkan Korkmaz）挹注14分，無奈76人還是吞下客場7連敗。

© 2020 AFP