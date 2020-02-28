市場擔憂武漢肺炎疫情 日經指數終場重挫800多點

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（法新社東京28日電） 投資人擔憂武漢肺炎疫情造成的經濟影響，美國和歐洲股市昨天湧現賣壓潮，日本東京股市今天收盤重挫800多點，連續第5個交易日收黑。

日本共同社報導，日經指數本周累計下跌2200多點，創下2008年全球金融危機以來單周最大跌幅。

日經225指數重挫805.27點或3.67%，收21142.96點。東證股價指數（TOPIX）下挫57.19點或3.65%，收1510.87點。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情擴散至中國境外，使市場對全球經濟放緩的擔憂情緒加劇，歐洲和美國股市昨天再次重挫。

華爾街股市3大指數昨天重挫，跌幅超過4%，若今天盤勢無太大起色，美股將創2008年金融危機以來最糟單周表現。

岡三網路證券公司（Okasan Online Securities）策略師伊藤嘉洋（Yoshihiro Ito）發表評論說：「市場擔憂武漢肺炎疫情擴散，也擔心企業獲利暴跌，道瓊工業指數昨天重挫，創有史以來單日最大跌幅紀錄，東京股市今天也下挫。」（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP