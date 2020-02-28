武漢肺炎全球擴散 亞股終場全面重挫

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港28日電） 武漢肺炎擴散全球，世界衛生組織警告疫情處於「關鍵點」。全球股市昨天一面倒，市值損失數兆美元。亞洲股市今天延續這股跌勢全面收黑，上海、東京和雪梨股市跌幅超過3%。

武漢肺炎已在全球造成2800多人死亡，超過8萬3000例確診，且新增確診人數與日俱增。投資人擔心疫情重創全球經濟，引發市場避險情緒蔓延，本周全球股市眼看將創下2008年全球金融危機以來最糟單周表現。

美股3大指數昨天收盤全面大跌，道瓊工業指數終場狂瀉近1200點，創史上最大跌點。此外，有「恐慌指數」之稱的VIX指數漲至2011年歐債危機以來新高。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）昨天表示，全球疫情正處於「關鍵點」，各國若「現在積極採取作為」，仍能控制疫情。

儘管中國境內新增武漢肺炎確診速度持續放緩，且星巴克（Starbucks）等店家陸續恢復營業，顯示中國日常生活有逐漸恢復正常的跡象。但穆迪分析公司（Moody's Analytics）認為，疫情對中國經濟造成衝擊，將令亞洲經濟面臨嚴重後果。

東京和上海股市今天收盤雙雙重挫3.7%，雪梨股市和首爾股市皆挫低3.3%，新加坡股市收挫3.2%，香港股市收跌2.4%。

台北股市收低1.2%。孟買和曼谷股市收盤皆重挫逾3%，威靈頓、馬尼拉、吉隆坡、雅加達收盤跌幅也超過1%。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP