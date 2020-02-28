武漢肺炎延燒 中國一帶一路海外建案進展牛步

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（法新社可倫坡28日電） 受武漢肺炎影響，中國對內祭出人員流動管制，部分國家也拒絕中國人入境，以致中國工人無法如期上工，進而導致中國在海外的一帶一路多項大型建案只能牛步進行甚至停工。

根據中國官方統計數據，為了控制疫情傳散，目前有逾133國對中國公民或有中國旅遊史的人祭出入境限制，中國勞工供應以及設備進口因而遭中斷，拖緩中國海外大型建設進度。

由中國與斯里蘭卡合作建設的可倫坡港口城（Colombo's Port City）是座人工島，面積堪比倫敦市中心，將成為南亞最大的金融中心之一，但由於1/3的中國工人農曆春節返回中國後尚未回來，建設進度非常緩慢。

由中國國資合作建設、位於可倫坡中心的南亞最高獨立式通訊塔，原定3月啟用，現在也延遲了約2個月。

斯里蘭卡建築商會秘書維耶拉特涅（Nissanka Wijeratne）說，由中國出資的斯里蘭卡大型建案大多僱用中國工人，因此遇到麻煩。

夏姓中國工頭表示：「大部分的中國同事想要回來工作，但當地的員工害怕和他們一起上工。」

專案經理戈納杜瓦奇（Bimal Gonaduwage）說，可倫坡港口城的2名中國決策階層幹部之前回來希望阻止工程停擺，但後來被隔離在一家五星級飯店。

中國國務院國資委黨委委員、秘書長、新聞發言人彭華崗18日坦言：「疫情防控對於中央企業海外項目、海外投資確實造成了一定的困難。」

彭華崗還說，關於海外員工疫情防控工作，中央企業採取了一系列措施，以國家電力投資集團來說，對派出人員先在境內隔離14天，到國外以後再隔離14天，然後再去工地現場，確保萬無一失。

孟中電力有限公司大約僱用3000名中國工人，在孟加拉南部派拉港（Port of Payra）建造耗資25億美元（約新台幣756億美元）、1320兆瓦的燃煤電廠，但幾乎2/3的工人自農曆年返鄉後，迄今仍未回來複工。

孟加拉另一項計畫，斥資35億美元的巴德馬多用途大橋（Padma Multipurpose Bridge），則由國營的中鐵大橋局集團所負責興蓋，專案經理卡德（Dewan Abdul Kader）表示，但980名員工中有將近1/3的人還沒回來上工。

在印尼暫停所有來往中國的航班後，在印尼蘇門答臘島的巴丹托魯（Batang Toru）水力發電廠也因為缺乏中國工人的關係而暫時喊卡。

印尼海洋事務及投資統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）說，造價60億美元的雅加達-萬隆（Jakarta-Bandung）高速鐵路計畫，也將延遲。

尼泊爾有逾12座中國出資興蓋的水力發電建設，許多中國工人在農曆年假期返回中國休假後，迄今尚未回來。

尼泊爾水力發電協會人士辛格（Vishnu Bahadur Singh）說，由於中國工人的缺席，建設將會延期或減速。此外，由於很多中國工人都是專業技工，要用當地人力取代他們並不容易。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP