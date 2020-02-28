武漢肺炎延燒 全球觀光業估計損失至少6700億

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（法新社馬德里27日電） 世界旅遊觀光協會（WTTC ）執行長格瓦拉（Gloria Guevara）今天表示，受中國遊客支出減少影響，致命的武漢肺炎疫情將導致全球觀光業損失至少220億美元（約新台幣6700億元）。

格瓦拉告訴「世界報」（El Mundo）：「現在言之過早，不過WTTC已與（研究機構）牛津經濟公司（Oxford Economics）合作進行初步估算，估計這場危機將讓業界損失至少220億美元。」

她說：「這項估計是依據先前危機經驗，例如嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）或H1N1，以及最近幾周中國遊客沒有旅行所造成的損失。」

「旅行花費最多的就是中國遊客。」

牛津經濟公司11日公布的研究預期最樂觀的情況是損失約220億美元，這個數字是假設中國人海外旅行減少7%。

但如果這次的危機像SARS疫情一樣久，損失可能超過兩倍，多達490億美元。SARS疫情在2002年11月爆發，2003年7月獲得控制。

牛津經濟公司表示，如果武漢肺炎疫情拖更久，損失恐怕會暴增到730億美元。

研究人員發現，最有可能蒙受損失會是那些最依賴中國旅遊業的經濟體，例如香港和澳門、泰國、柬埔寨和菲律賓。

中國去年底爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，目前蔓延到將近50個國家和地區，全球有8萬3000多人感染，2858人喪生，絕大多數病例發生在中國。

世界貿易組織（WTO）昨天敦促各國避免採取會對「國際交通和貿易造成不必要干擾」的衛生措施，表示旅行限制必須適當，確保不會「對觀光業造成負面影響」。

© 2020 AFP