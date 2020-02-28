法國民眾不良衛生習慣 成武漢肺炎擴散隱憂

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（法新社巴黎27日電） 法國正加強控制武漢肺炎疫情，這項疾病主要由不良衛生習慣所擴散。一項新調查顯示，提到例行清潔，某些法國民眾可能需要改掉原本的壞習慣。

民調研究機構法國公眾意見機構（Ifop）協助專門清理髒亂住宅的公司Diogene France進行這項調查。調查結果顯示，高達24%法國男性一周僅兩次「徹底」洗澡，5%法國男性一周僅洗一次澡。

至於法國女性，有15%一周僅兩次好好洗澡，有4%一周完整洗一次。

衛生單位將時常洗手視為預防武漢肺炎擴散的基本防疫措施，目前疫情造成全球超過2800人死亡，並有逾8萬3000起確診病例。自從去年12月中國首先傳出疫情後，目前已經擴散至50多個國家和地區。

但法國公眾意見機構研究顯示，29%法國民眾如廁後沒有洗手的習慣，且僅有25%民眾擤完鼻涕後會洗手。

同時，這項研究揭露，法國男性替換內褲的習慣，遠比女性還要更懶惰。僅73%法國男性每天替換內褲，相較之下女性為94%。

21%法國男性一周僅把內褲丟往洗衣籃兩次，1%男性以不穿內褲來避開這個困擾。

不過研究表示，法國男性對於頭髮護理，可是一絲不苟。 97%法國男性一周至少洗一次頭，略高於96%的女性。

2005名民眾在1月31日至2月3日之間透過線上調查完成這份報告。（譯者：黃靖貽/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP