衝突不斷設備不足 非洲抗疫能力令人擔憂

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（法新社巴黎28日電） 非洲撒哈拉沙漠以南地區日前通報首例武漢肺炎確診，使得世界最貧窮大陸非洲恐缺乏能力抵抗傳染病的問題受到關注。有鑒於此，一些支援非洲抗疫的力量已開始進駐。

專家指出，非洲大多數地區面臨衝突頻繁、醫療基礎設施貧乏、城市擁擠卻無適當衛生設施、政府管理鬆散和邊防漏洞多等問題，這些都提供絕佳的傳染病擴散機會。

撒哈拉以南非洲（Sub-Saharan Africa）今天宣布首例武漢肺炎確診，出現在奈及利亞超大城市拉哥斯（Lagos）。非洲大陸稍早已出現2例武漢肺炎確診，分別在埃及和北非的阿爾及利亞。

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）一份2016年的分析發現，全球抗疫能力最差的25個國家有22個在非洲。排名前6的國家依序是索馬利亞、中非共和國、查德、南蘇丹、茅利塔尼亞（Mauritania）和安哥拉。其餘不在非洲的3個國家是阿富汗、葉門和海地。

報告特別指出，從撒哈拉沙漠以南到沙赫爾（Sahel）地區再到「非洲之角」（Horn of Africa），有數個非洲國家串起一條「疾病熱點帶」（disease hot spot belt）。當中許多國家光是應付國內衝突就已分身乏術。

英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）19日發表一篇研究非洲對武漢肺炎抗疫準備程度的文章指出，整體而言，非洲國家已強化自身抗疫能力，採取的措施包括在入境口岸掃描體溫、建議民眾避免前往中國，以及加強提供衛生資訊給醫療從業人員與一般大眾。

然而報告指出，部分非洲國家依然「缺乏足夠設備」，特別是在可疑病例的監測與快篩、病患隔離及追蹤接觸史等工作。

直到本月初，整個撒哈拉以南非洲只有南非與塞內加爾（Senegal）的現有實驗室有能力檢驗武漢肺炎檢體。但隨後世界衛生組織（WHO）已提供相關設備給當地約40個國家。

此外，由「非洲聯盟」（African Union ）成立的「非洲疾病管制暨預防中心」（Africa Centers for Disease Control and Prevention），也已在本月5日成立對抗武漢肺炎的工作小組，主要任務是提供非洲國家檢疫、病例監測、掃描體溫和可疑病例運送的相關訓練。（譯者：陳家倫/核稿：張正芊）

© 2020 AFP