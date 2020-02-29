川普再任命盟友任國家情報總監 引發熱議

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（法新社華盛頓28日電） 美國總統川普今天宣布任命共和黨籍聯邦眾議員雷克里夫為國家情報總監，掀起新一波爭議。此一重要職位已懸缺數月。

前任國家情報總監柯茨（Dan Coats）去年7月離職後，雷克里夫（John Ratcliffe）身為川普的忠實盟友，一度獲提名接任，但因在野的民主黨猛烈批評他的資格、共和黨要角的態度又不太積極，最後退出提名案。

川普轉而任命反恐專家馬奎爾（Joseph Maguire）為代理總監，負責監管17個情報機構，包括中央情報局（CIA）及國家安全局（NSA）。

但川普於2月20日把馬奎爾解職，因為一名高階情報官員在閉門簡報中告訴國會議員，俄羅斯再度介入今年11月的總統大選，要支持川普連任。

於是旋轉門又轉了起來，川普兩周前任命他的另一名忠實盟友、駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）代理國家情報總監，但格瑞尼爾並無情報相關經驗，這項任命被視為具有高度政治性。

一些情報專家認為，雷克里夫獲得任命，是川普的一種策略，為的是確保格瑞尼爾維持代理總監不受相關法規限制的狀態。依規定，國家情報總監由總統任命，經參議院認可，而代理總監無須獲得參議院同意。

根據法規，馬奎爾的代理總監效期最多隻能到3月11日，川普必須在此日期之前任命新的正式或代理總監，而臨時接替馬奎爾的格瑞尼爾的代理效期也是到3月11日截止。

德州大學國安法教授佛拉戴克（Steve Vladeck）說：「雷克里夫的提名案一旦正式提交，格瑞尼爾將可在3月11日之後繼續代理國家情報總監，若雷克里夫人事案被否決或退出，（格瑞尼爾）還可再代理210天。」

53歲的雷克里夫向來直言捍衛川普，他經常上福斯新聞頻道（Fox News）節目傳播陰謀論，並否認情報界關於俄羅斯企圖拉擡川普在2016年總統大選選情的結論。

川普打定主意要任命一名政治上與他立場相近的人擔任情報頭子，他認為情報界對他並不友善，且有很多人泄密。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP