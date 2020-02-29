波蘭斯基獲頒法國電影大獎 反性暴力者批判

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（法新社巴黎29日電） 電影導演波蘭斯基昨晚獲頒法國凱撒電影獎最佳導演獎，這場頒獎典禮因他被控性侵而氣氛詭譎，宣布他獲獎時，有人當場拂袖而去，今天凌晨在巴黎也開始出現指責聲音。

主辦法國凱撒電影獎（Cesar Award）的電影藝術暨技術學會（Academy of Cinema Arts and Techniques）行政委員會成員本月初在公憤之下，不得不全體辭職。

大眾憤怒的原因是波蘭斯基（Roman Polanski）因在美國涉嫌於1977年性侵一名13歲女童的法定罪名而被通緝，卻在今年的凱撒獎以新作「軍官與間諜」（An Officer and a Spy）獲得多達12項提名。

在頒獎典禮會場外，抗議群眾高喊「把波蘭斯基關起來」，還想闖入會場，被警方以催淚瓦斯驅散。

86歲的波蘭斯基及整個電影團隊擔心被「公開處刑」，都未出席典禮。

法國文化部長里斯特（Franck Riester）先前警告，「基於我們必須採取的反性暴力及性別暴力立場」，把凱撒獎頒給波蘭斯基，「在象徵意義上很不好」。

但波蘭斯基最後仍獲頒最佳導演及最佳改編劇本兩項大獎。他獲頒最佳導演獎時，法國女星阿黛兒艾奈爾（Adele Haenel）大呼「可恥」，怒氣衝衝地離席。

阿黛兒艾奈爾去年挺身控訴導演魯吉亞（Christophe Ruggia）在她12歲時對她性騷擾，成了法國「＃我也是」（#MeToo）反性暴力運動中的勇者。

她曾在頒獎前表示：「表彰波蘭斯基等於朝所有受害者臉上吐口水，意味強暴女人也沒那麼壞。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP