與塔利班簽和平協議前夕 川普敦促阿富汗人把握和平契機

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（法新社華盛頓28日電） 美國明天將在卡達首都杜哈與阿富汗民兵組織塔利班簽署歷史性的和平協議。總統川普今天促請阿富汗民眾把握迎接新未來的機會，同時美軍將領與當地民眾開心玩起自拍。

美國上周與塔利班（Taliban）停火一周以鋪陳協議簽署，川普表示，如今終於有了終止近20年阿富汗戰爭的一線希望。

他宣布派遣國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）見證協議簽署，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）另將與在喀布爾的阿富汗政府發表共同宣言。

川普今天在聲明中表示，美國與塔利班的協議以及與阿富汗政府的共同宣言里的各方承諾「是永久和平的重要一步」，將讓阿富汗人民從極端組織蓋達（Al Qaeda）及伊斯蘭國（IS）手中解脫。

「若塔利班與阿富汗政府遵守這些承諾，我們就能有一條通往結束阿富汗戰爭的堅實道路，帶我們的官兵回家。但阿富汗的未來，最終仍取決於阿富汗人民。為此，我們敦促阿富汗人民把握自己國家迎向和平與新未來的機會。」

美國與塔利班29日簽署協議後，將有數千美軍自纏鬥逾18年的阿富汗戰場脫身，以換取塔利班的各種安全承諾並與喀布爾政府展開談判。

在阿富汗第2大城查拉拉巴（Jalalabad），民眾已開始載歌載舞並施放氣球與和平鴿，歡慶衝突降溫。

這周稍早，美國與北約駐阿富汗部隊司令米勒（Austin Scott Miller）與阿富汗代理國防部長哈立德（Asadullah Khalid）在喀布爾街頭巡視，與民眾大玩自拍，展現對停火的信心。

© 2020 AFP