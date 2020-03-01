教廷公開二戰教宗檔案 有望解密大屠殺沉默歷史

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（法新社梵蒂岡1日電） 教廷明天將公布史上幾位最具爭議性的教宗機密檔案，有望闡明為何昔日教宗庇護十二世（Pius XII）在二次世界大戰期間對600萬猶太人遭屠殺保持沉默。

庇護十二世由1939至1958年擔任教宗，部分猶太人指控他任內對納粹大屠殺視若無睹、未予以強烈譴責。教廷一直以來皆聲稱，庇護十二世當時選擇默默在檯面下援助猶太人，以免對其他包括天主教徒在內的潛在納粹受害者不利。

法新社報導，200名研究人員早已要求取得大量文件，教廷檔案保管人員費時14年多完成編製後終於公開。曾獲獎的德國宗教歷史學家沃爾夫（Hubert Wolf）明天將赴羅馬，帶着6名助理和兩年經費開始深入研究來自這位已故教宗「私人秘書處」的文件。

專門研究庇護十二世和納粹關係的沃爾夫渴望發現他的70位大使筆記，因為庇護十二世擔任教宗期間，這些人是他的耳目。

當中應該也有猶太人組織緊急求救的紀錄，以及他與美國已故總統小羅斯福（Franklin D. Roosevelt）的聯繫資料。

密封的檔案還涵蓋二戰後時期，作家遭受審查和部分神父因疑似同情共產主義者而被追捕的紀錄。

沃爾夫在訪問中說，耶穌會早已公布「教宗收到有關集中營的文件，但我們從沒機會看到他的回覆」。

他告訴法新社：「要麼不存在，要麼就是收藏在梵蒂岡。」（譯者：盧映孜/核稿：陳政一）

© 2020 AFP