杜拜網賽稱王 喬科維奇生涯第79冠

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（法新社杜拜29日電） 網球名將喬科維奇以6比3、6比4直落二擊敗西西帕斯，除5度在杜拜網賽稱王，也迎來生涯第79座冠軍。

目前世界排名第1的喬科維奇（Novak Djokovic）擊敗上周在馬賽（Marseille）網賽稱王的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），拿下杜拜網賽（Dubai Championships）冠軍，本季繳出18勝0敗的佳績，自2019年末至今，累積跨季21勝0敗成績。

繼率領塞爾維亞隊高舉首屆世界職業網球協會杯（ATP Cup）冠軍獎盃後，喬科維奇生涯第8度贏得澳洲公開賽（Australian Open）冠軍，如今再於杜拜網賽封王，這是他在2020年的第3座冠軍。

這也是32歲的喬科維奇生涯第7次連續拿超過20場比賽的勝利。

西西帕斯則是繼去年敗在瑞士天王費德瑞（Roger Federer）拍下後，連續第2年在杜拜網賽決賽輸球。

喬科維奇說：「我度過了很棒的一周，這兩盤都打得很接近，只因為幾分就決定了勝負。」

「我最驕傲的部分是我本周狀態很好，尤其是在底線球上。」

第1盤喬科維奇率先破發，取得5比3領先，接着穩穩保發，先以6比3拿下第1盤。

第2盤戰局有些緊繃，喬科維奇在關鍵第9局破發，取得5比4領先，隨後在發球局靠一記對角致勝球收下勝利。

© 2020 AFP