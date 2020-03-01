武漢肺炎疫情全球延燒 愛爾蘭也出現首例

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（法新社都柏林29日電） 愛爾蘭政府今天宣布，境內出現首起武漢肺炎確診病例，一名剛從義大利北部返國的男子檢測呈陽性。

衛生官員表示，這名來自愛爾蘭東部的男子「獲得適當醫療照護」，他們已對他採行2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測和診斷，一切都按照規定。

衛生部在聲明中說：「此例感染與到義大利北部疫區旅遊有關，而不是接觸其他確診患者。」

聲明還說，有關當局已在迅速調查這名患者是否接觸其他人，以提供防止疫情進一步擴散的相關資訊和建議。

衛生部長哈里斯（Simon Harris）表示，這項發展「並非意料之外」，還說「我們從1月就一直為此做準備」。

2019年冠狀病毒疾病疫情持續在全球蔓延，目前50 多個國家和地區都有病例，8萬6000多人感染，2900多人喪命，絕大多數病例在中國。卡達和厄瓜多今天都宣布出現首例確診，美國也宣布境內出現首起死亡病例。

受疫情影響，愛爾蘭原定3月7日在都柏林對上義大利的六國橄欖球錦標賽（Six Nations Championship）本周已經宣布延後。

鄰近的英國北愛爾蘭近日早已出現確診病例，英國本土目前累計23例。

© 2020 AFP