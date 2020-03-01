美國民主黨南卡初選 拜登寄望重振參選信心

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（法新社南卡羅來納州哥倫比亞29日電） 美國2020總統大選黨內初選今天來到南卡羅來納州，前副總統拜登（Joe Biden）可望在此首度拿下初選勝利，打擊佛蒙特州聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）士氣。

南卡羅來納州是美國初選時程表上，第一個擁有大批非裔選民的州，前總統歐巴馬副手、77歲拜登最受這裡選民的青睞。

但整體來說，目前握有民主黨黨內初選優勢的是桑德斯，他在愛阿華州以些微差距敗給印第安納州南本德（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）後，接連在新罕布什爾州和內華達州勝出。

拜登在愛阿華州名落第4，在新罕布什爾州慘淪第5 ，在內華達州排名第2，亟需在下周14個州同時舉行初選投票的「超級星期二」（Super Tuesday）前，在南卡羅來納州拿下勝利。

拜登對美國有線電視新聞網（CNN）說：「我認為我會表現得很好。這裡（南卡）是歐巴馬一戰成名的地方，相信我也會如此。」

查爾斯頓學院（College of Charleston）政治學者迪斯（Kendall Deas）對法新社說：「如果拜登輸掉南卡羅來納州，將是他競選之路的重大挫敗，甚至可能是災難性的。」另外一位億萬富豪、很晚才投入民主黨初選的彭博（Michael Bloomberg），並沒有參加南卡的初選。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP