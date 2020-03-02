以色列進行一年來第3次大選 尼坦雅胡欲挽救政治生涯

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（法新社耶路撤冷2日電） 以色列人民今天進行1年來第3次大選，陷入困境的總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）試圖終結以國的政治危機，並且挽救他的政治生涯。

右翼的尼坦雅胡在兩周前，曾因一系列貪污指控受審，但最後民調顯示，他仍保有選民支持，意味他所屬的保守派聯合黨（Likud Party）及中間派藍白聯盟（Blue and White）將再次進行一場激烈選戰。

幾乎可以肯定的是，兩邊都遠遠無法在以色列的比例代表制中過半，贏者將試圖與多個小黨聯合組閣。在去年4月及9月的大選後，兩邊都無法順利組閣，這次可能維持類似僵局。

以色列共有640萬合格選民，在這個分裂的國家只有少數的未決定選民，投票率將是關鍵，所有政黨都努力催票。

尼坦雅胡自2009年開始掌權，是以色列在位最久的總理。他昨天表示，內部民調顯示，他們接近勝利，最終將打破政治僵局。

藍白聯盟領袖、前軍事將領甘茨（Benny Gantz）敦促支持者出來投票，並且終結尼坦雅胡製造分裂的治理。

甘茨昨天透過公共電台表示：「你不能只是枯坐在家表達不滿。出去投票。」

© 2020 AFP