好萊塢不再定於一尊 民主黨參選人不募款改造勢

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（法新社洛杉磯29日電） 從湯姆漢克斯到史嘉蕾喬韓森，許多好萊塢A咖明星心心念念的都是看到美國總統川普連任失敗，但對於要捐款支持哪位民主黨參選人，他們的看法卻嚴重分歧。

搜尋聯邦獻金紀錄，會發現湯姆漢克斯（Tom Hanks）開了支票給前副總統拜登（Joe Biden），史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）則捐款給聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）。

影集「歡樂酒店」（Cheers）演員泰德丹森（Ted Danson）對華倫捐出上限2800美元，但他的妻子、女星瑪麗史汀柏格（Mary Steenburgen）支持的卻是拜登。

「星艦迷航記」（Star Trek）男星喬治武井（George Takei）沒辦法下定決心，因此既捐給拜登，也拿錢支持印第安納州南本德市前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）。

洛杉磯的民主黨策士卡瑞克（Bill Carrick）表示，若在其他時候，可能會覺得民主黨死忠支持者意見分歧、捐款多筆的現象並不尋常，但在2020年選戰，這卻不足為奇。

他告訴法新社：「好萊塢向來都是總統參選人重要的募款來源，但這次有一點點不一樣。」

卡瑞克說，部分原因是可能贏得提名的人選太多，許多人因此會捐款給多達3位參選人。

對加州首府沙加緬度（Sacramento）的民主黨策士馬維葛利歐（Steve Maviglio）而言，「對於誰最有機會擊敗川普」，這些好萊塢明星「和大家一樣，都是既茫然又困惑」。

今年大家的不知所措，和2016年好萊塢唯一支持希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）有着天壤之別。

馬維葛利歐說：「希拉蕊一天到晚來好萊塢。」

「我不認為這次有任何一位參選人比得上希拉蕊上次的紀錄。」

事實上，一些民調前段班的民主黨參選人甚至放棄了在好萊塢辦私人募款活動。

前段班之一的桑德斯（Bernie Sanders）贏得蘇珊莎蘭登（Susan Sarandon）等名人支持，迪克範戴克（Dick Van Dyke）、莎拉席佛曼（Sarah Silverman）等人明天將到他在洛杉磯的造勢大會站台；但桑德斯與華倫對好萊塢典型的富人閉門晚宴多所批評，偏好以大量小型線上捐款會取代。

卡瑞克說，他們不「在好萊塢花時間，因為他們心中沒有這個募款目標」。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP