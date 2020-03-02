新天地教會教主下跪謝罪 請求大眾原諒

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（法新社首爾2日電） 韓國武漢肺炎疫情快速延燒，確診逾半數為爆發群聚感染的新天地教會教友，教會因此遭質疑未配合防疫，新天地教會總會長李萬熙今天召開記者會下跪謝罪，並承諾會全力支持防疫。

新天地教會大邱分會2月中爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）群聚感染，外界質疑新天地教會起初拒絕提供教友名單，後續提供名單也不完整、不準確，首爾市政府1日以涉嫌觸犯殺人罪、傷害罪和違反防疫相關法規為由，要求檢方對李萬熙（Lee Man-hee）和新天地教會12個分會的負責人展開調查。

現年88歲的李萬熙今天在韓國時間下午3時15分左右召開記者會表示，當局已盡了最大的努力，「我們也立即提供協助，但仍對此感到相當羞愧」，並下跪請求各界的原諒。

韓聯社報導，李萬熙說，會盡所有人力、物力支援政府，並表示「現在不是討論誰做得好、誰做得不好的時候，上天會看顧一切」。

新天地教會大邱分會2月出現首例確診，因確診者病發後仍出席千人參與的禮拜等活動，使大邱市及鄰近慶尚北道地區成為武漢肺炎重災區，每天至少新增300到400名確診案例。

報導指出，目前確診者中約有57%為新天地教會大邱分會相關人員。

© 2020 AFP