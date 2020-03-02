武漢肺炎在美擴散 無保險人口猶如定時炸彈

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（法新社華盛頓1日電） 武漢肺炎逐漸在美國擴散，更出現死亡病例。如同許多美國人一樣，一名在酒吧工作的年輕人對新型冠狀病毒的威脅感到憂心，但更令她害怕的是，無力負擔的龐大醫療費用。

現年22歲、在華盛頓當酒保、沒有健康保險的威廉斯（Danjale Williams）說：「看醫師前，我絕對會遲疑，因為就醫費用太高昂。」美國約2750萬人沒有健保，佔總人口約8.5%。

美國於2月底出現首起新型冠狀病毒疾病死亡病例。公共衛生專家示警，在全球富裕國家之中，美國幾項獨有的特徵將使其面對這波疫情時，處於脆弱的地位。

這些特徵包括了龐大且日漸增加、沒有醫療保險的人口，和約1100萬無合法身分證明文件不敢和政府單位打交道的移民，以及在生病時擔心丟掉飯碗而「硬撐」的工作文化。

加州大學河濱分校流行病學家布朗（Brandon Brown）表示，這些因素都可能使病毒持續傳播。

在美國通過俗稱「歐巴馬健保」（Obamacare）的平價醫療法後，沒有健康保險的美國民眾從2010年的4670萬人逐漸減少，但過去2年又開始上升。

美國雖擁有全球最好的醫院與醫護人員，但那些無法藉由僱主而獲得醫療保險，以及經濟狀況又沒惡劣到能享有國家保險的人，卻往往處於醫療體系之外。對沒有醫療保險的人來說，看一次醫師動輒花上數百美元的費用。

不過，美國法律也規定，不論是否有能力負擔醫療費用，有緊急醫療需求的人得以獲得醫療照顧。

29歲、住在明尼蘇達州的漢斯梅爾（Abigail Hansmeyer）與丈夫都沒有健保。她說，如果生病的話，可能會去掛急診。

然而，接受治療並不代表費用是免費的，沒有保險的患者日後可能面臨鉅額的醫療費用。因此漢斯梅爾說，他們需要非常謹慎考量所需的費用。

在武漢肺炎蔓延之際，美國疾病管制暨預防中心（CDC）建議民眾，如果出現輕微呼吸道癥狀，應在家休養；若致電詢問後，醫療人員認為有必要，民眾再就醫。

但是，布朗指出，有很多人，由於他們的工作類型、職位等因素，沒辦法做到這點。

在全球先進國家中，美國是唯一沒有聯邦強制帶薪病假的國家。

對許多低薪勞工來說，請一天假就會造成沉重的經濟負擔。根據2019年針對2800名勞工所做的調查，57%有時會抱病上班，33%即便生病也一定會上班。

© 2020 AFP