氣候變遷導致暖冬 2019年份德國冰酒難產

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（法新社法蘭克福1日電） 德國葡萄酒協會今天表示，由於今年不尋常暖冬，德國各釀酒產區破天荒沒有冰酒收成，也令人擔心未來這種甜酒將變成稀有珍品。

2019年冬季在德國的13個冰酒產區，沒有一處達到結凍葡萄所需的攝氏零下7度。去年是史上全球最暖年份之一。

德國葡萄酒協會（DWI）專家布舍爾（Ernst Buescher）在聲明中指出，這是首度發生全國性結凍葡萄歉收，2019年份冰酒佳釀將因此在歷史記上一筆。

在2017年與2018年，酒農釀製冰酒就已經很辛苦了，當時德國只有少數幾個產區足夠寒冷，糖份夠高但酒精濃度低。

德國葡萄酒協會表示，2012年和2015年收成好一些，但2014年產量很少，愛酒人士能拿到這年份的冰酒算是幸運。

冰酒是由天然熟成結凍的葡萄釀製而成，收成時節氣溫愈冷，所釀的酒就愈甜。氣候變遷導致氣溫攀升，酒農面對更多挑戰，漫長炎熱的夏季會讓用來製作冰酒的葡萄太早熟。

德國葡萄酒協會說：「這意味葡萄要耐久，狀況必須夠健康才能收成。」協會警告，若預見未來收成不好，酒農挑戰釀製冰酒的意願就越低。

布舍爾表示，如果未來數年暖冬繼續下去，本就已稀少的德國冰酒甚至會更少。

目前一小瓶德國冰酒價格約從20歐元（新台幣664元）起跳，但更高品質的冰酒可賣到100歐元。

加拿大、奧地利與德國是全球數一數二大的冰酒產地。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP